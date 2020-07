Selon Météo France, la semaine prochaine sera marquée par de fortes chaleurs. Certains départements sont déjà en alerte canicule.

Lundi, le pays devrait connaître une poussée anticyclonique temporaire, avec du soleil et un pic de chaleur, avec en moyenne 35°C sur la moitié sud du pays.

Vigilance Météo classe 11 départements en alerte jaune canicule, dont le Rhône, l'Isère et la Drôme.

Dans la vallée du Rhône et dans le Sud-Ouest, de très fortes chaleurs sont attendues. Météo France prévoit 38 degrés lundi après-midi sur la Capitale des Gaules. Pour surmonter ces grosses chaleurs, nous vous proposons une carte interactive des lieux frais et gratuits à retrouver ici.

Semaine étouffante dans le Rhône

La chaleur risque d'être étouffante jusqu'à mardi après-midi, où un orage de chaleur devrait éclater dans l'après-midi à Lyon.

Malgré des rafales à 45 km/heures et de la pluie, la température sera toujours lourde avec 43 °C ressentis. Il fera très chaud toute la semaine avec 39 degrés à Lyon vendredi. De nouveaux orages sont prévus samedi prochain et devraient faire baisser le mercure.

Dans ces conditions, Météo France rappelle l'importance de prendre des nouvelles des plus fragiles et de bien s'hydrater. Pensez également à éviter les heures les plus chaudes de la journée et à protéger vos animaux des fortes chaleurs.