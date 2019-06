Canicule à Lyon : la carte des lieux frais et gratuits

Plus de 40 degrés à l'ombre à Lyon, avec des températures ressenties bien plus fortes encore dans certains endroits à cause des phénomènes de chaleur : face à la canicule qui touche Lyon, découvrez la carte des endroits frais accessibles gratuitement.

Une vague de chaleur va toucher Lyon cette semaine de fin juin et les températures ne devraient pas baisser avant début juillet. Il fera ainsi jusqu'à 41 degrés à l'ombre ce jeudi, vendredi et samedi, et les températures ressenties pourraient être bien fortes encore, notamment à cause des phénomènes d’îlots de chaleur (constructions denses, sols sombres, zones peu ouvertes, absences de végétaux...).

Dans ce contexte, les Lyonnais pourraient avoir envie de trouver des îlots de fraîcheur, des endroits où les températures sont plus confortables. Une carte interactive de ces lieux est disponible en cliquant ici. Parcs, traboules, fontaines, points d'eau... l'accès à tous ces points est gratuit.