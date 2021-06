Lyon : Alain Souchon sur la scène des Nuits de Fourvière cette semaine 

Le chanteur français a repris la tournée de son dernier album, Âme fifties, interrompue en raison de la crise sanitaire. À cette occasion, il s’arrête à Lyon le temps de deux soirées au Grand Théâtre, les 28 et 29 juin.

Demain soir et mardi 29 juin, Alain Souchon fait son retour aux Nuits de Fourvière, après un passage en 2016. Le chanteur français, qui évolue à la "croisée de la poésie et de la chanson populaire", revient avec Âme fifties, un album paru en 2019 et récompensé lors des Victoires de la musique en 2020. À 77 ans, l’auteur-compositeur se présentera seul sur la scène du Grand Théâtre, ce lundi à partir de 21 heures.

Quelques places sont encore disponibles sur la billetterie des Nuits de Fourvière, ici.