Lyon : adolescent tabassé place Bellecour, un appel à témoin lancé

Selon le frère de la victime, l'agression a eu lieu alors qu'il essayait de défendre des filles prises à partie “par cinq individus”.

Un adolescent âgé de 17 ans originaire du Val de Saône a été tabassé vendredi soir place Bellecour à Lyon devant le Monoprix. Selon son frère, le garçon a pris la défense de filles qui “commençaient à être agressées par cinq individus”. “Voyant cela, mon petit frère Augustin de 17 ans a pris leur défense en retenant ces individus le temps qu'elles rentrent à l'abri dans le Monoprix. À cinq contre lui (...) ils l'ont fracassé gratuitement sans que personne n'intervienne, ni pour les filles, ni pour lui”, a écrit le frère sur son compte Facebook. La victime aurait “plusieurs dents cassées et une fracture de la mâchoire”.

Selon l'AFP, les pompiers et la police n'ont pas été contactés le vendredi soir. D'après Le Progrès de ce jour, le jeune homme a pris le métro avant que son père ne vienne le chercher et le conduise aux urgences. Il a porté plainte depuis. Interrogé lundi par l'agence de presse, le responsable du supermarché a expliqué avoir appris les faits lundi et n'avoir rien vu de cette agression.

Une enquête est en cours pour identifier les protagonistes et comprendre ce qu'il s'est passé. La vidéosurveillance de la place Bellecour va être exploitée. Un appel à témoins a été lancé par la police nationale. Toute personne susceptible d'aider les enquêteurs est priée de prendre attache avec le commissariat du 2e arrondissement de Lyon.