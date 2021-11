Affaire de la sextape : jugé coupable, le Lyonnais Benzema écope d'un an de prison avec sursis

(Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Près de six ans après les faits, le tribunal correctionnel de Versailles a finalement condamné la star française du Real Madrid Karim Benzema. Le Lyonnais a été reconnu coupable de complicité de tentative de chantage contre Mathieu Valbuena et se voit infliger une peine d'un an de prison avec sursis et 75 000 euros d’amende.

Depuis 2015, l’affaire dite de la "sextape", impliquant notamment les joueurs de foot de l’équipe de France Karim Benzema et Mathieu Valbuena, n’a eu de cesse de créer des remous dans le football français. Jugée par le tribunal correctionnel de Versailles du 20 au 22 octobre, la star du Real Madrid, originaire de Lyon, comparaissait aux côtés de quatre autres prévenus.

Poursuivi pour une tentative de chantage à la sextape, envers Mathieu Valbuena, Karim Benzema a été condamné, ce mercredi 24 novembre par la justice. À 33 ans, l’attaquant a été reconnu coupable de complicité de tentative de chantage contre son ancien équipier et condamné à une peine d'un an de prison avec sursis et 75 000 euros d’amende, rapporte l’AFP.

Les avocats du joueur, parmi lesquels on retrouve le Lyonnais Sylvain Cormier, ont tout de suite annoncé que leur client faisait appel du jugement. Les quatre autres prévenus jugés dans le dossier ont écopé de peines allant de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis à deux ans et demi de prison ferme.

