Lyon a un incroyable talent

L'éditorial du rédacteur en chef de Lyon Capitale.

Margaux, Aurora, Manon, Edwige, Alice. Ces cinq brillantes chercheuses lyonnaises viennent de se voir décerner le prix Jeunes Talents L’Oréal-UNESCO pour les femmes et la science. Une immense reconnaissance pour leurs travaux respectifs en écologie, neurosciences, épidémiologie, mathématiques et biologie.

Samuel et Benjamin. Les deux plombiers chauffagistes de Jonage accueillent, chaque année, dans leur entreprise une cinquantaine d’apprentis, majoritairement issus des quartiers prioritaires ou des migrants “qui ont envie de réussir”. En 2024, sera diffusée la série télévisée qu’ils ont co-réalisée avec leur association d’intérêt général à caractère social Semeurs de Talents. Dans un contexte tendu de recrutement, la série L’Art de (ré)apprendre se donne pour ambition de “promouvoir les valeurs artisanales françaises”.

Sabine, Éric, Hervé, Johnny Samuele, Édouard, Claire, Saikat, Mathilde, Katarzyna, Stephan, Philippe, Clothilde, Sophie, Chantal, Patricia … Tous sont lauréats des Talents du CNRS qui distinguent chaque année des membres de la communauté scientifique française pour l’excellence de leurs travaux de recherche ou d’appui à la recherche. 2023 aura été le plus important palmarès de l’histoire lyonnaise.

Marc et Guillaume , respectivement président régional de 60 000 rebonds et de Second Souffle à Lyon, accompagnent et conseillent les chefs d’entreprise en difficulté et post-liquidation pour faciliter leur rebond. Un soutien essentiel en cette période de sursaut du nombre de défaillances d’entreprises, qui retrouve son niveau d’avant Covid-19.

Mais aussi Dylan, Laura, Timmy, Yohan, Paul, Fadilla, Lucas, Lazhar, Tess, Yvan, Antoine, Maïlys, Samuel, Hugo, Ilyas, Clément, Enzo, Quentin, Théo, William, Alexis, Chanra, Charles, Loïck, Alban, Bastian, Emy, Vivien, Samuel ou Flore . Tous ont été médaillés en fin d’année lors de la finale nationale des WorldSkills, le plus grand concours des métiers de France (dont la finale mondiale se tiendra à Lyon à l’automne 2024). Auvergne-Rhône-Alpes dame le pion aux autres régions et monte sur la plus haute marche du podium.

Citons aussi Ondine et Virgile , Benoît et Christophe . Les deux premiers, frère et sœur, ont réalisé en 2023 la plus grosse levée de fonds de l’agglomération lyonnaise (100 millions d’euros) pour leur cleantech MyLight150, spécialisée dans l’optimisation de l’énergie solaire. Le deuxième duo a, lui, réussi la plus belle opération française de l’année en bouclant un tour de table de 850 millions d’euros pour développer sa société grenobloise de batteries électriques.

1,6 milliard d’euros. C’est le montant record des fonds levés par les start-up aurhalpines sur les trois premiers trimestres 2023, faisant d’Auvergne-Rhône-Alpes la deuxième région la plus dynamique de France en termes d’opérations (+52 %) et de montants levés (+233 %).

Les championnes, ce sont aussi Idyllic Technology, I-Ten, IVèS, OOrion ou Social Dream , toutes récipiendaires d’un Innovation Award du CES, qui récompense la conception et l’ingénierie exceptionnelles de produits technologiques grand public. Le CES de Las Vegas, ce n’est ni plus ni moins que le grand raout de la tech mondiale, l’un des plus importants événements de l’industrie technologique du monde. Auvergne-Rhône-Alpes s’y rendra en janvier, accompagnée de trente-huit pépites.

Dans un contexte de spleen, de pessimisme et d’obsession décliniste (pas totalement infondée), au sein d’une société où règne la défiance mutuelle, les bonnes nouvelles sont légion.

“Le talent, ça n’existe pas. Le talent, c’est avoir l’envie de faire quelque chose. [...]”, aurait conclu Jacques Brel.