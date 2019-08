Lyon : à 4 800 €/m2, le prix de l'immobilier n'a jamais été aussi haut

Les prix ont augmenté de 1000€ par m2 en quatre ans à Lyon.

Le prix au m2 n'a jamais été aussi haut à Lyon. Selon le baromètre LPI-SeLoger, il vient de dépasser les 4800€/m2 pour s'installer à 4 817 €. Encore bien loin des montants pratiqués à Paris (10 450 €/m2), l'immobilier lyonnais est tout de même le plus cher des grandes villes de province. Sur un an, le prix de l'immobilier a augmenté de 5,6 % à Lyon et cette progression devrait se maintenir dans les grandes villes selon LPI-SeLoger. Durant le même mois de 2015, le prix de l'immobilier était de 3886€ par m2. Il faut donc aujourd'hui 1000€ de plus par m2 qu'il y a quatre ans pour acheter un bien.

Dans le détail, les prix ont baissé dans le 2e arrondissement (-2,1 % en un an) même si l'arrondissement reste l'un des plus chers, ils ont augmenté de 8,9 % dans le 6e et même de 10,2 % à la Croix-Rousse. Actuellement, il faut 46 jours pour vendre un bien à Lyon.