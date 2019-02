Lyon 9e : pourquoi installer un frigo dans la rue ?

Depuis maintenant 2 semaines, les habitants de la rue Marietton à Valmy croisent devant le restaurant Le Moulin un "frigo Solidaire". À l’intérieur il est possible de déposer de la nourriture pour les gens dans le besoin.

Depuis le jeudi 24 janvier, au 40 rue Marietton dans le 9e arrondissement, un "frigo solidaire" est installé dans la rue. "Il est en libre-service sur le trottoir, accessible à tous , pour que les gens puissent déposer de la nourriture, ou alors en récupérer selon leur situation", explique Mathilde Arrault cogérante du restaurant Le Moulin et responsable de cette initiative citoyenne.

"Ce qui peut être déposé c’est tout ce qui est, fruits et légumes, produits secs, donc par exemple, un paquet de pâtes, qui n’ont aucun problème de traçabilité, ainsi que les plats cuisinés avec une date limite de consommation", poursuit Mathilde Arrault.

Des premiers jours encourageants

Pour la cogérante du restaurant, les quinze premiers jours du "frigo solidaire" sont encourageants : "je suis hyper contente de la dynamique, ça a pris hyper rapidement, parce que c’est aussi un enjeu de faire que le frigo vive, que les gens déposent et que d’autres gens récupèrent".

Une taille initiative ne peut cependant rien laisser au hasard. Ainsi, afin d’inciter les gens à se servir , il était important que l’accès aux denrées soit libre. "Si c’est en extérieur c’est aussi pour faciliter la démarche, là au moins c’est assez anonyme. J’ai vu une voisine du quartier qui est venu chercher, je sais qu’il y a des familles dans le quartier dont les revenus sont vraiment très bas, et ça peut leur donner un bon coup de pouce", précise la jeune femme.

Vers d'autres frigos dans Lyon ?

Le restaurant Le Moulin a été choisi par le groupe SEB qui souhaitait faciliter cette idée à Lyon. Mathilde Arrault confie : "Ils cherchaient un porteur de projet pour pouvoir essaimer les frigos solidaires à Lyon parce qu’il n’y en avait pas encore donc nous on a été contacté dans ce cadre-là, après ils nous ont choisis aussi parce que ça fait particulièrement écho à nos valeurs". Le projet fut ensuite validé par la mairie du 9e (dont le 4e adjoint Joël Tronchon est aussi le directeur RSE du groupe SEB).

Depuis l’inauguration du frigo solidaire et face au succès rencontré, Mathilde Arrault et ses collègues veulent désormais donner de l’ampleur à cette initiative. Elle a notamment contacté Le Carillon, une association de commerçants qui veulent aider les gens dans la rue, et pense se mettre en relation avec des centres sociaux du quartier. Elle aimerait aussi sensibiliser les restaurateurs de la rue afin sur ce sujet. Ce premier "frigo solidaire" à Lyon n’est sans doute pas le dernier.

Plus d'informations sur le site de l'initiative