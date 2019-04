Lyon 8e : le collège Grignard occupé pour loger un élève à la rue

Les personnels de l'établissement scolaire situé dans le 8e arrondissement se sont mobilisés ce jeudi et jusqu'à une date déterminée pour qu'une solution de logement soit proposée à un élève et sa mère qui vivent dans la rue.

Les personnels du collège Victor Grignard (Lyon 8e) ont annoncé ce jeudi avoir occupé l'établissement scolaire pour loger un élève et sa maire qui dormait à la rue. “Face à cette situation inadmissible, les personnels et les parents d’élèves élus réunis ce jour a décidé d’occuper l’établissement afin d’héberger la famille jusqu’à ce que les autorités trouvent une solution”, ont-ils assuré. “La famille a passé plusieurs mois dehors alors qu’elle est inscrite à la Maison de la veille sociale depuis le début. La préfecture avait donc connaissance de cette situation et n’a proposé aucune solution d’hébergement d’urgence”, dénoncent les personnels du collège. Ces derniers ne comprennent pas que les “deux logements de fonction du collège actuellement inoccupé” ne soient pas utilisés. “Dans l’attente d’une solution plus pérenne, les personnels souhaitent qu’un des logements de fonction vide soit mis à disposition de la famille. Si cette solution n’était pas retenue, il est indispensable qu’une solution d’hébergement d’urgence leur soit donnée que ce soit par un hébergement à l’hôtel ou en foyer”, ont-ils conclu.