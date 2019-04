Lyon 7e : un buffet solidaire contre l'expulsion d'une famille

Les parents d'élève de l'école Berthelot située dans le 7e arrondissement de Lyon organisent ce lundi soir un buffet solidaire pour aider des familles sans domicile.

Les parents d'élèves et personnels de l'école Berthelot dans le 7e arrondissement de Lyon se mobilisent ce lundi soir “pour que des familles avec enfants en bas âges ne soient pas remises à la rue ce mois d'avril”.

“Ce lundi 29 avril, une famille de l'école Berthelot, avec deux enfants de 3 et 7 ans, va être remise à la rue, comme beaucoup d'autres familles, elle doit quitter l'hébergement d'urgence dans lequel elle était durant l'hiver, sans qu'une autre solution lui soit proposée ! Une autre famille de l'école avec trois enfants de 5, 3 et 1 an, a du quitter pareillement un foyer d'hébergement d'urgence à Vénissieux le 18 avril et se retrouve également à la rue, sans solution”, écrivent les organisateurs du buffet solidaire.

Cebuffet solidaire aura lieu ce lundi 29 avril, de 17h30 à 19h, devant l'école Berthelot “pour collecter des fonds pour ne pas laisser ces familles dormir dehors”. “Si besoin nous mettrons ces familles à l'abri dans l'école pour la nuit”, concluent les parents et personnels.