Lyon 7e : il récupérait les clefs dans les boîtes aux lettres pour cambrioler les appartements

Un jeune homme est accusé d'avoir cambriolé plusieurs boîtes aux lettres et appartements dans le 7e arrondissement de Lyon, entre septembre 2019 et janvier 2020.

Un détenu a été interpellé ce mercredi 23 septembre à la maison d'arrêt de Bonneville, en Haute-Savoie. Le jeune homme de 22 ans est accusé d'avoir commis plusieurs vols dans le 7e arrondissement de Lyon avec un autre individu interpellé en février 2020.

A l'aide d'un pass PTT, ils ouvraient les boîtes aux lettres pour y subtiliser les colis des habitants. Parfois, des trousseaux de clés venaient s'ajouter au butin, permettant aux deux complices de cambrioler directement les appartements des victimes. Onze cambriolages leur sont ainsi reprochés, huit de boîtes aux lettres et trois d'appartements, commis entre le 17 septembre 2019 et le 6 janvier 2020 à différentes adresses du 7e arrondissement de Lyon : rue Mathieu Varille, rue Clément Marot, rue des Girondins, avenue Jean Jaurès, rue du Repos et rue Marie-Madeleine Fourcade.

Lors de sa garde-à-vue, le détenu de 22 ans a nié les faits. Il est présenté au Parquet ce vendredi 25 septembre.