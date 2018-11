Lyon 7 : il surprend un cambriolage et est menacé par un tournevis

Un habitant du 7e arrondissement a dû affronter trois jeunes hommes qui tentaient de cambrioler les caves d’un immeuble avenue Berthelot.

Drôle de surprise pour un habitant du 7e arrondissement. Alors qu’il a entendu du bruit en provenance des caves, l’habitant d’un immeuble situé avenue Berthelot a dû faire face à une situation inhabituelle. Il est environ minuit lorsque trois jeunes hommes de 19 et 20 ans s’introduisent dans un immeuble de l’avenue Berthelot dans la nuit de vendredi à samedi. Rapidement, ils se dirigent vers les caves, en volant au passage un extincteur. L’habitant de l’immeuble les surprend alors en plein vol. Les trois voleurs tentent de frapper l’habitant qui les a surpris, en voulant lui asséner des coups d’extincteur et de tournevis. Les trois jeunes hommes, résidant à Lyon et à Villeurbanne ont été interpellés par la police et placés en garde à vue selon Le Progrès.