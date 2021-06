Lyon 6e arrondissement : deux voitures se percutent, une blessée grave

Ce lundi 14 juin dans le 6e arrondissement de Lyon, rue Duquesne, deux véhicules se sont percutés à 9h15. Une femme a été déclarée en état d'urgence absolue par les secours.

L'accident s'est produit à 9h15 rue Duquesne dans le 6e arrondissement de Lyon. Deux voitures sont entrées en collision. Les sapeurs-pompiers du Rhône sont intervenus sur place et ont pris en charge deux blessés, dont une femme placée en état d'urgence absolue. Elle était coincée dans son véhicule et a été désincarcérée par les pompiers. L'autre victime est un homme qui n'a été que légèrement blessé. Une vingtaine de pompiers s'est déplacée et la rue Duquesne a été fermée à la circulation pendant plus d'une heure. Les circonstances de l'accident ne sont pas connues pour le moment.