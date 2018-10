Lyon 6e : 36 kilos de cocaïne retrouvés dans un appartement

Surprenante découverte pour la police judiciaire de Lyon qui a mis la main sur 36 kilos de cocaïne dans un appartement du 6e arrondissement de Lyon. Quatre personnes ont été mises en examen.

La brigade de recherche et d’intervention et la brigade des stupéfiants de la police judiciaire ont interpellé trois hommes ce vendredi soir. Les trois malfaiteurs sont poursuivis pour trafic de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs suite à la découverte de 36 kilos de cocaïne dans un appartement situé rue Tronchet, dans le 6e arrondissement de Lyon. Outre la drogue et les armes, les enquêteurs ont aussi découvert que le principal suspect et sa compagne menaient une vie étrangement luxueuse, selon Le Progrès. Alors que lui ne déclarait aucun revenu et que sa femme était infirmière, le couple disposait pourtant de 250 000 euros en liquide dans une très grande maison d’Ecully, où se trouvaient aussi de nombreux vêtements et accessoires de luxe. La compagne du suspect a elle aussi été placée en examen et laissée libre sous contrôle judiciaire.