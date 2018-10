Lyon : 23 ans, il tente d'étrangler sa voisine de 80 ans et la vole

Un équipage de police secours est intervenu à Lyon après l'agression d'une dame de 80 ans par son voisin de 23 ans. Prétextant vouloir lui rendre de la vaisselle, il a tenté de l'étrangler.

Jeudi soir, à Lyon, vers 23 heures, un individu de 23 ans se présente à la porte de sa voisine de 80 ans. Il prétexte vouloir lui rendre de la vaisselle. La dame ouvre et se fait immédiatement agresser. L'individu la prend à la gorge, lui met un torchon sur le visage et tente de l'étrangler. Il lui casse une tasse sur la tête et la frappe plusieurs fois avant de lui voler son portefeuille. Quelques minutes plus tard, la police intervient et l'interpelle. Il reconnait être allé voir sa voisine, mais prétend avoir "essuyé des insultes à caractère racial". L'homme a expliqué l'avoir poussé et d'empêcher ses hurlements avec un linge sur la bouche. La dame a reçu 30 jours d'ITT. L'individu sera présenté au parquet ce vendredi pour tentative de meurtre et vol aggravé.