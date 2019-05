Lyon 2020 : Kimelfeld veut baisser le prix de l'abonnement TCL

La campagne pour les élections municipales et métropolitaines de 2020 est bien lancée à Lyon, tout comme les promesses. Le candidat David Kimelfeld souhaite ainsi baisser le prix de l'abonnement TCL, dans un contexte où le réseau est de plus en plus saturé et semble parfois ne plus pouvoir répondre à la demande.

Ainsi vient le temps des promesses de campagne pour les élections municipales et métropolitaines de Lyon. Dans une interview donnée à l’hebdomadaire Tribune de Lyon, le président de la métropole David Kimelfeld souhaite "proposer une offre de transports plus attrayante en baissant de 20 % l'ensemble des abonnements TCL". Des propos qu'il conditionne néanmoins "il faudra bien sûr que le Sytral travaille cette proposition, car je ne suis pas le seul à décider". David Kimelfeld soulève également la question de la gratuité du réseau pour les moins de 11 ans. Début mai, le candidat de la droite, Étienne Blanc, avait proposé lui aussi une baisse de 30 % des abonnements annuels mensualisés (11 mois payés, un offert), séniors et jeunes, ainsi que la gratuité pour les moins de 11 ans (lire ici).

David Kimelfeld explique ainsi qu'il est possible de baisser les tarifs de 20 % grâce à la "situation financière du Sytral tout en ayant une capacité d'investissement de 2 milliards d'euros sur le prochain mandat. Il faut investir plus pour le Sytral et qu'il emprunte un peu plus pour que son budget soit plus important", confie-t-il à nos confrères. L'élu veut aussi "développer davantage les mobilités qui sont de véritables vecteurs d'insertion". Dans ce sens, il s'était déjà prononcé en faveur de l'arrivée du tramway à Vaulx-en-Velin dans le quartier du Mas du Taureau.

Mais David Kimelfeld comme Étienne Blanc ne soulèvent pas la question actuelle d'un réseau TCL qui semble de plus en plus incapable de répondre à la demande sur les lignes déjà existantes. Les renforts déployés depuis la fin de l'année ont déjà été pris d'assaut et le plan avenir métro, déjà ambitieux sur l'augmentation des capacités, ne pourrait pas suffire au final dans un contexte où l'utilisation de la voiture baisse, au profit des transports en commun et de la pratique vélo (lire ici). Alors que certains veulent baisser le prix de l'abonnement métro, chose louable, l'urgence semble aujourd'hui sur la capacité de répondre à une demande toujours plus forte et le risque de voir certains usagers se détourner des TCL, faute de service rendu jugé satisfaisant.