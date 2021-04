Lyon : 2 500 motards sur la place Bellecour pour refuser le contrôle technique

Ils étaient plus de 2 500 motards à se réunir sur la place Bellecour à Lyon pour crier leur désaccord sur la mise en place du contrôle technique sur les motos.

La FFMC (Fédération Française des Motards en Colère) dénonce "le scandaleux lobbying des opérateurs de contrôle technique !" qui pousserait l'Europe et donc la France à imposer prochainement le contrôle technique aux motos. Pour lutter face à cette décision 2 500 motards se sont réunis sur la place Bellecour à 13 heures.

Selon eux, un contrôle technique est inutile. "L’état technique des deux-roues motorisés (2RM) est une cause d’accident rare. Le rapport MAIDS (Motorcycle Accident In Depth Study) a fait état de 0.3 % des accidents étudiés ! Malgré un vote « NON » à l’assemblée nationale et au Sénat français, bien que la France ait défendu ce « NON » au parlement européen, la directive 2014/45/UE a été votée et préconise une mise en place d’un CT moto à compter du 1er janvier 2022 !"

Le cortège de motos est passé par l’avenue Jean-Jaurès pour délivrer deux courriers. Le premier à un centre de contrôle technique, le second à la direction régionale de contrôle technique Dekra, dans le 8e arrondissement.