Lyon : 159 arbres abattus dans le parc de la Tête d'Or

La ville de Lyon vient de lancer une grande campagne d'abattage visant 180 arbres malades, dont 159 dans le parc de la Tête d'Or.

Durant un mois, la ville de Lyon va effectuer des opérations d'abattages pour couper 180 arbres malades dont 159 dans le parc de la Tête d'Or, 18 dans le parc de Champvert et 4 dans le parc du Grand Champ. Il s'agit majoritairement d'épicéas. Ces arbres sont envahis par les scolytes, des insectes ravageurs contre lesquels il n'existe pas de traitement efficace.

De nouveaux arbres seront plantés en 2019, avec des essences plus adaptées au réchauffement climatique, mais aussi plus résistantes face aux ravageurs comme les séquoias, sapins méditerranéen ou chênes verts. Les anciens arbres seront broyés, et le bois sain utilisé pour faire des bancs pour les parcs et jardins de la ville.