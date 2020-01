Lyon : 11 000 manifestants selon la police, 27 000 pour la CGT

Le cortège contre la réforme des retraites a attiré entre 11 000 et 27 000 manifestants ce jeudi à Lyon.

11 000 personnes se sont réunies à Lyon ce jeudi selon la Préfecture dans le cadre de la manifestation contre la réforme des retraites. Selon la CGT le cortège a attiré bien plus de monde puisque le syndicat annonce 27 000 participants. Le 5 décembre dernier lors du premier rassemblement contre la réforme, entre 21 000 et 35 000 personnes avaient manifesté entre Rhône et Saône. Le 17 décembre, entre 17 000 et 40 000 personnes avaient rejoint la contestation.