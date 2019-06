Lyon : 1 000 vieux Vélo'v ce lundi pour faire face à la crise actuelle

Pour remplacer en urgence les nouveaux Vélo'v dégradés par des adolescents, JCDecaux et la métropole ressortent dès ce lundi les anciens Vélo'v du placard.

Des stations de Vélo'v vides, condamnées. Sur les bornes, seuls restent quelques rescapés aux paniers tordus, aux guidons arrachés et aux roues plus que voilées. Ici et là, des Vélo'v volés, arrachés de leur station. Depuis l'arrivée des beaux jours, c'est un véritable carnage dans les rangs des vélos en libre-service : 1200 sur 4000 sont hors service. La raison de ces dégradations ? Des adolescents, si désireux de cogner du Vélo'v que JCDecaux n'arrive plus à suivre le rythme. Sans compter les nombreuses stations en travaux - principalement à Villeurbanne - et celles qui n'ont pas encore été mises en service le long du futur T6.

Faute de pouvoir réparer à temps les nombreux vélos attaqués, l'entreprise et la métropole ont trouvé une solution : les remplacer par les anciens Vélo'v qui avaient été retirés l'été dernier. Mille Vélo'v seront ainsi déployés à partir de lundi. Des vélos plus lourds et moins maniables, qui pourraient cependant donner du fil à retordre à ces adolescents désœuvrés. Cette mesure reste exceptionnelle, les nouveaux Vélo'v reprendront du service sitôt réparés.

JCDecaux constate que sur les villes dans lesquelles elle est implantée, seule Lyon est confrontée à ce problème. Des signalements ont été faits auprès du Procureur pour mettre un terme aux dégradations, dans un contexte où celles-ci semblent se banaliser. Les vélos en livre-service Indigo weel comme les trottinettes électriques en font aussi les frais.