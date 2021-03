Lou rugby : victoire précieuse face à Bayonne dans la course à la qualification

Suite à sa victoire sur le terrain de Bayonne (20-28), les hommes de Pierre Mignoni recollent au Top 6 et mettent la pression sur le RCT.

Il ne fallait pas se louper pour ne pas laisser échapper Toulon, sixième et dernier à se qualifier pour les phases finales. Objectif atteint pour les coéquipiers de l'ouvreur Wisniewski.

Malgré une entame de match assez timide, les Lyonnais vont commencer à dominer les débats et, comme à son habitude, Tuisova va percer la muraille bayonnaise pour faire jouer derrière lui. Une action qui entrainera quelques secondes plus tard l'essai de l'ailier Xavier Mignot (33e). Un bol d'air de courte durée puisque le demi de mêlée adverse inscrira son essai en coin (qui sera transformé) juste avant la pause, 10-8 à la mi-temps.

Fin de match à suspens

Au retour des vestiaires, les Lyonnais ne vont pas attendre longtemps avant de reprendre l'avantage avec un essai de Regard (45e) grâce encore à un bon travail de Tuisova. Wisniewski viendra même alourdir le score d'un drop. Malgré tout, Bayonne n'abdique pas et s'accroche grâce à la botte de leur arrière Gaëtan Germain. Le tableau d'affichage indique alors 21-13 à 15 minutes du terme. Les Rouge & Noir semblent alors maitriser leur sujet. Pourtant, un essai du Bayonnais Duhau relance la partie et le Lou n'a plus qu'un point d'avance, à huit minutes de la fin du match.

Les Lyonnais n'arrêtent pas de jouer même avec un seul point d'avance et arrivent à inscrire l'essai de la victoire par l'intermédiaire de l'international Pierre-Louis Barassi, Wisniewski transforme, 20-28, score final.