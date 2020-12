Lou Rugby : Victoire impérative face à La Rochelle pour accrocher le podium

Pour la 11e journée de Top 14, Lyon reçoit la Rochelle, leader du classement.

Le Lou Rugby affronte le leader Rochelais à 18 h 15 au Matmut Stadium de Gerland. Les Lyonnais, avec 24 points et une sixième place au classement, ne peuvent viser autre chose qu'une victoire pour ne pas se laisser distancer au classement par les cinq équipes devant lui. La Rochelle (34 points), le Racing 92 (32 points), le Stade Toulousain (29 points) et Toulon (28 points).

Avec cinq victoires et un match nul sur les six derniers matchs, le Lou a fait le plein de confiance avant de recevoir les Rochelais. Malgré tout, en l'absence de Baptiste Couilloud, Killian Geraci, Pierre-Louis Barassi, retenus avec l'équipe de France et la bombe Josua Tuisova, avec les Fidji, les hommes de Pierre-Mignoni se retrouvent amoindris pour ce match.

Face à eux, La Rochelle, c'est 8 victoires en 10 rencontres. Une équipe joueuse qui arrive sans pression, une semaine avant de retrouver la Champions Cup. Sans leur arrière, Brice Dulin, titulaire avec l'équipe de France demain face à l'Angleterre, c'est un autre international qui prend sa place dans le squad jaune et noir, Arthur Retière.

Avec la meilleure défense du championnat (17 essais encaissés), le Lou a de sérieux arguments pour battre le leader et reprendre provisoirement la quatrième place, voire la troisième à égalité avec Toulouse en cas de Bonus Offensif.