Loto du patrimoine : Stéphane Bern de nouveau remonté contre la majorité

L'animateur de télévision originaire de Lyon a pesté contre la suppression de l'exonération de taxe du loto du patrimoine.

Ses coups de gueule contre le gouvernement sont devenus presque habituels depuis plus d'un an et demi. Ce mardi, une fois de plus, l'animateur originaire de Lyon a pesté contre la suppression de l’exonération de taxation pour le loto du patrimoine. En effet, lundi soir, lors de l'examen du projet de loi de finances 2020, les députés ont supprimé l'exonération de taxe inscrite par les sénateurs. De son côté, le gouvernement assure que les montants seront compensés.

Lors des débats lundi, la secrétaire d’État, Agnès, Pannier-Runacher a expliqué que ces prélèvements seraient “affectés au financement du sport et à la sécurité sociale”. De quoi susciter l'ire de celui qui porte ce loto du patrimoine. “Le patrimoine Agnes Runacher c’est l’Histoire de France, c’est notre identité, il vaut mieux que vos taxes mesquines de petits comptables à Bercy et l'Assemblée nationale dont on oubliera les noms avant de les connaître !”, a-t-il lancé avant de commenter la vidéo en déclarant, “une telle bêtise est déconcertante”.

Le patrimoine @AgnesRunacher c’est l’Histoire de France, c’est notre identité, il vaut mieux que vos taxes mesquines de petits comptables à @DBudget_Bercy et @AssembleeNat dont on oubliera les noms avant de les connaître ! @fond_patrimoine @FDJ @MinistereCC @gouvernementFR https://t.co/bAd5rsKDGD — Stéphane Bern (@bernstephane) December 17, 2019

En novembre, il avait déjà critiqué la suppression de 25 millions d'euros alloués au budget du patrimoine. C'est-à-dire un montant proche de celui rapporté par le loto du patrimoine (22 millions d'euros). “On me saborde. On m’envoie au combat et on me tire une balle dans le dos !”, avait critiqué Stéphane Bern.

“Ça m’épuise de monter au créneau à chaque fois. Je ne suis pas un homme politique. Je réagis avec mes tripes”, a-t-il confié à Public Sénat ce mardi.