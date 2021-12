Lorànt Deutsch et Stéphane Bern débarquent à Lyon pour une émission sur "la France Gallo-Romaine"

Stéphane Bern et Lorànt Deutsch animent l'émission "Laissez-vous guider" diffusée le mardi 28 décembre sur France 2. Le programme ira à la découverte de Lyon "au temps des Gallo-Romains".

Mardi 28 décembre à 21 heures 05, l'émission "Laissez-vous guider", diffusée sur France 2 et animée par Lorànt Deutsch et Stéphane Bern, suivra les pas de Jules César dans la Capitale des Gaules. Avec un épisode inédit baptisé "La France Gallo-Romaine", l'émission s'arrêtera sur Lyon (Rhône), revenant sur son histoire avec un voyage "plus de deux mille ans en arrière".

Rendez-vous ce soir à 21h05 sur @France2tv pour découvrir l'émission « Laissez-vous guider » avec @bernstephane et Lorant Deutsch (@a_tt_Berzingue) qui parle de l'histoire de la France au temps des Gallo-Romains et met en lumière la capitale des Gaules. #Lyon pic.twitter.com/5KnpH4UHoi — ONLYLYON (@OnlyLyon) December 28, 2021

En plus de Nîmes, du pont du Gard et d'Arles, les deux animateurs ont donc fait étape à Lyon, ou plutôt Lugdunum. Au programme, une reconstitution 3D de lieux disparus depuis des siècles et même une bande dessinée Asterix.