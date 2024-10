L’Olympique Lyonnais s’incline 0-1 face à Besiktas, des tensions en fin de match

L’OL s’est incliné 0-1 jeudi 24 octobre à domicile face à l’équipe turque de Besiktas. Des tensions ont éclaté à la fin de la rencontre. Huit personnes ont été interpellées.

Après deux matchs sans défaite en Ligue Europa, les hommes de Pierre Sage espéraient continuer sur leur lancée. L’Olympique Lyonnais s’est pourtant incliné jeudi 24 octobre au Groupama Stadium 0-1 face à l’équipe turque Besiktas.

Après une nette domination durant le match et de multiples occasions, dont un but d’Alexandre Lacazette à la 24e minute, finalement refusé par le VAR, ou encore un penalty refusé quelques minutes plus tard, c’est finalement Gedson Fernandes qui marquera le seul but du match à la 71e minute, donnant la victoire aux Stambouliotes.

Des tensions à la fin du match

Malgré une crainte de débordements, une interdiction de déplacement des supporters turcs avait été actée par la préfecture du Rhône et plus de 700 policiers et gendarmes étaient déployés dans le centre-ville de Lyon et autour du stade, le match s’est déroulé sans accroc. C’est pourtant à la fin du match que les premières tensions ont éclaté. D’après une information de nos confrères de BFM Lyon, confirmée auprès de Lyon Capitale, quelques supporters turcs, encadrés donc probablement autorisés à être présents précisent nos confrères, ont pourtant été pris à partie à la sortie du stade par une dizaine de supporters lyonnais.

Les forces sont de l’ordre sont rapidement intervenues, mettant fin aux tensions. Sur X (ex-Twitter), la préfète de Région Auvergne-Rhône-Alpes a réagi : "La Préfète condamne fermement les échauffourées qui ont lieu à la fin de la rencontre." Huit personnes ont été interpellées, dont sept pour non-respect de l'arrêté préfectoral et une autre pour détention de pétards. "Des investigations sont en cours pour identifier les responsables de ces troubles, qui feront l’objet de poursuites", indique également la préfecture.