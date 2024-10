À Bron, le maire annule la cérémonie des vœux 2025 

Après l’annonce du budget 2025 et des efforts demandés aux collectivités, le maire de Bron, Jérémie Bréaud (LR) annule la cérémonie des vœux 2025.

La présidente du département de la Drôme a également fait ce choix plus tôt cette semaine. Après l’annonce du budget 2025 par le Premier ministre et les possibles ponctions sur les collectivités locales, le maire LR de Bron, Jérémie Bréaud (LR), a annoncé jeudi 24 octobre via un communiqué, annuler la cérémonie des vœux 2025.

"Toute action inverse serait irresponsable"

"C’est une décision qui semble symbolique au regard du coût de cet événement dans le budget total de la commune, il est cependant important que les élus montrent l’exemple quand un effort supplémentaire est demandé à tous les Français et donc aux Brondillants", indique ainsi l’édile.

Jérémie Bréaud soutient en effet la "volonté du Gouvernement de redresser les comptes publics, après des années de laxisme", qu’il qualifie de "démarche responsable à laquelle je ne peux que souscrire", précise-t-il encore. Alors qu’environ 450 collectivités devraient prendre part à l’effort demandé, le maire LR estime que "toute action inverse serait irresponsable au regard de notre dette abyssale et du déséquilibre budgétaire récurrent."

Et de conclure : "Ayant fait le choix de ne pas augmenter les impôts durant ce mandat, (…), il est impossible en quelques mois de trouver des économies à la hauteur. Même si je reste convaincu que ces cérémonies de vœux sont le moment idéal pour se retrouver, faire société et rendre compte de l’action des élus, pour 2025, en responsabilité, je choisis nos priorités."

