Loire : une voiture termine sa course dans un canal

Ce samedi 1er avril, à Savigneux dans la Loire, une voiture a fait une sortie de route avant de terminer dans un canal. Un blessé est à déplorer.

Aux alentours de six heures du matin, ce samedi 1er avril, un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule. L'incident c'est produit à Savigneux dans la Loire. Deux quinquagénaires se trouvaient dans la voiture. Cette dernière a terminé sa course dans le canal du Forez. Les deux hommes ont réussi à sortir de l'habitacle et appeler les sapeurs-pompiers.

Une cellule de dépollution et une cellule d’intervention risques technologiques sont intervenues pour contrôler la qualité de l'eau. Un barrage de buvards a été mis en place pour absorber les éventuels résidus de carburant.

Le passager du véhicule n'a pas été blessé, le conducteur, lui, a été transporté à l'hôpital pour des lésions bénignes au visage. Selon les informations du Progrès, la gendarmerie a procédé à un dépistage d'alcool et de stupéfiants qui s'est révélé positif. Une enquête a été ouverte.