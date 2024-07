Le Woodstock du Forez est de retour

Fonky family, Jain, Zaho de Sagazan perdus dans le Forez et attendus par 38 000 festivaliers.... dans un village de 670 âmes.

Né de la volonté de jeunes du Forez en 2004, le Foreztival n'est pas un festival anodin. Partis du principe que l'éloignement géographique des grandes villes ne devrait pas être un frein pour bénéficier d'évènements culturels, ces jeunes ont décidé de fonder un festival culturel et musical d'ampleur, dans les champs. Après une première édition ayant rassemblé plus de 3 500 personnes, celles de 2019 et 2022 ont réuni 35000 festivaliers. Avec un record l'année dernière à 38 000 festivaliers.

Du 2 au 4 août, la programmation va être éclectique et électrique ! Évidemment, de nombreux concerts sont organisés avec des artistes ayant largement fait leurs preuves comme Jain, Zaho de Sagazan (récompensée aux Victoires de la Musique 2024) et Chinese Man. De nombreux autres talents seront aussi de la partie.

Le camping est une véritable institution au Foreztival. Il est gratuit et réservé aux festivaliers. Il est situé à sept minutes de marche du site des concerts.

Mais le festival n'est pas que sous le signe de la musique. Il vous fera rire avec l'Arcomedy Club et ses quatre humoristes régionaux. Professeure Postérieur vous donnera un petit coup de chaud avec ses cours de sport. Karaokés, spectacles et soirées spéciales viendront rythmer le week-end.

Festival écolo : quand le circuit court devient la star

Pour les écolos réticents aux festivals polluants, le festival s'engage pour l'environnement en privilégiant les circuits courts. Plus de 85% des dépenses liées à l'organisation du festival sont effectuées dans la Loire.

Les bénévoles s'assureront d'une gestion responsable des déchets, en collaboration avec l'association Aremacs qui accompagne les organisateurs d'évènements en vue de limiter les impacts négatifs environnementaux.

Côté restauration, les responsables travaillent avec des producteurs locaux. La Cantine Forézienne proposera des produits 100% locaux. La Boucherie Chazal fournira les charcuteries. Ce sera un chocolatier local qui fournira des glaces produites à quelques minutes de là. Ces délices du terroir n'attendent plus que vous !

