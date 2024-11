Dans le cadre du 80e anniversaire de la Libération, la préfecture de la Loire a édité une bande dessinée avec des témoignages de Ligériens.

"Le bruit des bottes". C'est le nom donné à la BD confectionnée par la préfecture de la Loire, dans le cadre des 80 ans de la Libération. Dans cet ouvrage de 25 pages, on retrouve des témoignages de Ligériens et Ligériennes qui ont vécu l’Occupation et la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Ces témoignages ont été recueillis auprès de résidents du département, à Roanne, l'Horme, Saint-Étienne, mais aussi auprès de familles du Haut-Forez.

Cinq histoires différentes sont retranscrites dans la bande dessinée. "Ces récits, transmis avec sincérité, rappellent que l’Histoire n’est pas seulement une succession de dates et d’événements, mais avant tout une mosaïque de vécus humains", indique la préfecture.

La BD "Le bruit des mottes", gratuite, est déjà disponible en ligne, où il est possible de la télécharger. Elle a également été réalisée à destination des établissements scolaires et médiathèques de la Loire.

Lire aussi : La nouvelle BD de Lyon Capitale est sortie !