Caroline Garcia sera de retour sur les courts pour l'Open d'Australie

La Lyonnaise Caroline Garcia devrait faire son retour sur les courts de tennis à Melbourne en janvier 2025.

Après avoir mis sa saison en pause en septembre dernier pour s'éloigner "de la machine à broyer du tennis", la Lyonnaise Caroline Garcia annonce dans un message sur les réseaux sociaux son retour sur les courts pour l'Open d'Australie, "si tout se passe bien". "Chaque jour, je travaille dur, je me pousse à être prête physiquement et mentalement", explique-t-elle.

"Je ne veux plus que gagner un Grand Chelem ou revenir dans le top 5 soient mes objectifs. Je veux que ces réussites soient la conséquence, le résultat d’être heureuse, de travailler dur et de m’améliorer continuellement en tant que joueuse et en tant que personne", poursuit la joueuse lyonnaise.

Et d'ajouter : "Quand ce chapitre se terminera, je veux pouvoir regarder en arrière et savoir que j’ai réussi—pas seulement en tant qu’athlète, mais en tant qu’être humain. Que j’ai affronté chaque difficulté, chaque doute, et que j’ai tracé mon propre chemin. Que j’ai laissé derrière moi le poids insoutenable des attentes et avancé avec courage et détermination."