Pôle en Scènes : on achève bien les chevaux... version Tango !

Née de la rencontre autour du tango argentin d’Irene Moraglio, danseuse et ancienne gymnaste de haut niveau, et de Patrice Meissirel, artiste de rue également danseur et chorégraphe, la compagnie Tango Unione cherche à sortir le tango de son image de danse de show pour élaborer un nouveau langage, confrontant son extrême technicité à d’autres disciplines comme le théâtre, le cirque et la danse contemporaine.

En référence au livre de Horace McCoy écrit à la suite de la Grande Dépression de 1929 et tout en évoquant les championnats de danse qui existent actuellement, leur pièce Tango Shortcuts : On achève bien les chevaux… met en scène huit danseurs, accompagnés de deux musiciens sur une piste de danse ressemblant à une arène, où les personnes acculées par la misère participaient à des concours épuisants pour gagner de l’argent et se faire connaître. Le public assiste en direct aux rudes épreuves que subissent les corps dans une chorégraphie qui fait émerger la vulnérabilité des êtres, la transpiration, les efforts et les ratages, portée par l’énergie d’un tango argentin revisité.

Tango Shortcuts : On achève bien les chevaux… - Compagnie Tango Unione – Le 29 novembre à Pôle en Scènes (Bron) – pole-en-scenes.com