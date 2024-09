Loire : un deuxième magasin ouvre ses portes à Saint-Étienne

L'enseigne danoise Normal devrait s'installer d'ici la fin de l'année rue du Général-Foy, à Saint-Étienne.



La boutique de lingerie féminine Etam fermera ses portes le 21 septembre prochain, et laissera place à l’enseigne Danoise "Normal", rue du Général-Foy, à Saint-Étienne, selon Le Progrès. Elle devrait ouvrir d'ici la fin de l'année. Un autre magasin est déjà installé au centre commercial Centre Deux. En France, 11 magasins de cette enseigne existent déjà à Paris, Marseille, Lille, et le Havre et près de 240 en Europe. Son succès, l'enseigne danoise le doit aux 6 000 produits du quotidien qu'elle propose à prix réduits. Que ce soient les produits de beauté, d'entretien, les fournitures ou encore l'alimentation.

Lire aussi : De nouvelles enseignes s'installent au centre commercial Westfield La Part-Dieu