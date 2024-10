Quatre communes de la Loire ont officiellement été déclarées en état de catastrophe naturelle après des mouvements de terrain survenus en 2023.

Dans la Loire, l'état de catastrophe naturelle vient d'être reconnu par arrêté interministériel du 24 septembre 2024, pour les les communes de l'Etrat, Marly, Saint-Chamond et Saint-Etienne-le-Molard.

Cette annonce, parue au Journal officiel le 19 octobre, fait suite aux mouvements de terrain différentiels, consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. L'arrêté concerne les périodes suivantes : du 1er juillet au 30 septembre 2023 à Etrat et Saint-Chamond, du 1er janvier au 30 juin 2023 et du 1er octobre au 31 décembre 2023 à Mably et du 1er avril au 31 décembre 2023 à Saint-Etienne-le-Molard.

Les sinistrés de ces communes disposent alors d’un délai de 30 jours à compter du 19 octobre 2024 pour faire leur déclaration auprès de leur compagnie d’assurance s’ils ne l’ont pas déjà fait au moment du sinistre.

