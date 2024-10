SNCF : plusieurs lignes de TER au départ de Lyon perturbées ce week-end

Des lignes de trains au départ de Lyon seront perturbées ce week-end en raison de travaux.

Les samedi 26 et dimanche 27 octobre en matinée, des travaux entre Lyon et Ambérieux entraîneront une interruption du trafic et des adaptations sur les lignes de TER Lyon-Genève, Lyon-Annecy/Aix-les-Bains et Lyon-Ambérieux-Bourg-en-Bresse.

Des dessertes par autocar seront mises en place pour la ligne Ambérieux-Lyon samedi jusqu'à 14 h et dimanche jusqu'à 10 h. Pour la ligne Lyon-Genève, les trains seront supprimés entre Lyon et Culoz, et la circulation sera normale entre Bellegarde et Genève.

Pour la ligne Ligne Lyon - Aix-les-Bains - Annecy, une modification de dessertes et horaires et une suppression de certains trains seront appliquées. Des itinéraires sont également proposés via Chambéry.

Pour plus de détails, consultez le site de la SNCF Auvergne-Rhône-Alpes.