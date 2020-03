Loire : il promène ses deux moutons durant le confinement

Si certains échappent au confinement en sortant leur chien, dans la Loire, un homme a été arrêté alors qu'il promenait ses deux moutons.

A Unieux, dans la Loire, les policiers ont cru à un canular quand ils ont croisé un homme se promenant dans un parc fermé avec deux moutons.

Selon les policiers, l'individu pensait qu'il avait le droit de sortir les animaux et de se balader dehors en leur compagnie. Il a été verbalisé pour non respect du confinement. S'il est possible de sortir son chien en laisse pour se dégourdir les jambes, les moutons ne font pas partie des exceptions.