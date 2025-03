Entre 2019 et 2025, un rééquilibrage de l'offre de logement social dans la métropole de Lyon a été opéré et a permis d'augmenter le taux SRU.

Un rééquilibrage, mais encore des disparités. Le taux SRU (Solidarités et Renouvellement Urbain) global dans la métropole de Lyon a augmenté de 0,5 point entre 2024 et 2025 et de 2 points depuis 2019, atteignant aujourd'hui 27,22 %, se félicite la collectivité métropolitaine dans un communiqué. "Les nouveaux taux SRU 2024 soulignent aussi la poursuite du rééquilibrage de l’offre sociale à l’échelle du territoire", poursuit-elle.

Sur le territoire métropolitain, 28 communes dites SRU sont soumises à un taux minimal de 25 % de logements sociaux sur les résidences principales. Pour la période 2023-2025, douze d'entre elles ont été carencées par l'État car elles avaient un taux inférieur à celui exigé et comptaient plus de 3 500 habitants.

Parmi elles, seules Genay et La Mulatière ont atteint leur objectif de production triennale pour le moment et ont ainsi fait l'objet d'un arrêté préfectoral de sortie de carence début 2025. Trois autres déplorent des taux inférieurs à 15 % : Charbonnières, Quincieux et Saint-Didier-au-Mont-d ’Or. Il s'agit d'un "bilan contrasté", dixit la Métropole de Lyon.

4 communes au-dessus des 50 %

Mais l'augmentation du taux SRU est portée par les secteurs Ouest et Centre de la métropole, jusque-là plus déficitaires. Ces derniers ont respectivement augmenté de 1 et 2 points depuis 2019. Parmi les dix communes faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de carence, quatre (en plus des 3 communes SRU) ont encore un taux SRU inférieur à 15 % : Charly, Saint-Genis-les-Ollières, Collonges-au-Mont-d’Or et Sainte-Foy-lès-Lyon.

Quant aux communes avec des taux supérieurs à 50 %, elles sont au nombre de quatre, principalement dans l'Est lyonnais : Saint-Fons, Vénissieux, Vaulx-en-Velin et Rillieux-la-Pape. La Métropole de Lyon souhaite ainsi une "meilleure répartition de l'effort de construction sociale".

