L’influence sociale, facteur principal du respect des règles sanitaires ?

Les chercheurs ont ainsi découvert que le meilleur indicateur du respect des règles par les gens était la mesure dans laquelle leur entourage proche respectait les règles, ce qui avait un effet encore plus fort que l'approbation des règles par les gens eux-mêmes.

"Des analyses (...) contrôlant la rigueur des mesures locales ont montré que les gens prenaient le plus de distance lorsqu'ils pensaient que leur cercle social proche le faisait. Cette influence sociale était plus importante que le fait de penser que la distance était la bonne chose à faire." soulignent les sept auteurs (trois anglais, deux allemands, un français et un américain).

Comment obtenir un changement de comportement ?

Ils poursuivent en expliquant que "l'adhésion des personnes s'alignait également sur celle de leurs concitoyens, mais seulement si elles se sentaient profondément liées à leur pays. L'autovulnérabilité à la maladie permettait de prédire une plus grande distanciation chez les personnes ayant des cercles sociaux plus larges. L'efficacité collective et le collectivisme ont également permis de prédire de manière significative la distanciation."

Cette découverte est particulièrement importante, précise le CNRS et l'Université Clermont Auvergne, car elle a été confirmée dans tous les groupes d'âge, tous les sexes et tous les pays composant le panel de l’enquête, et ce indépendamment de la gravité de la pandémie et de la force des restrictions. "Ce résultat remet en question les hypothèses à l'œuvre dans de nombreuses campagnes et modèles."