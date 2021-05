L’immobilier de bureau à Lyon face au défi du télétravail

L’année qui vient de s’écouler pourrait bien engendrer une profonde modification du secteur de l’immobilier de bureau. Après la révolution de la Ford T au début du XXe siècle, le T du XXIe siècle sera probablement celui du télétravail.

Que faire alors de ces mètres carrés désertés par des employés contraints par la crise de la Covid-19 de rester chez eux ? “La Covid n’a pas produit une rupture, mais une accélération de cette transformation. Un certain nombre de signaux faibles nous montraient que les sociétés n’avaient plus une utilisation de leurs bureaux qui correspondait à leur mode de travail, et à celui de leurs collaborateurs. Mais là c’est devenu concret. Elles ont entre -25 et -30 % de besoins par rapport à avant”, confie Laurent Vallas, directeur de JLL Lyon et régions, entreprise spécialisée dans la location de bureaux. Et d’ajouter : “On va devoir prendre en considération la conciliation du travail distanciel et présentiel pour optimiser le bureau de demain et ses coûts. L’impact du télétravail vient chambouler l’organisation, le mode de management et l’outil immobilier lui-même.”