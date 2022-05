Football : H-1 avant la finale de Ligue des champions entre l'OL et Barcelone

Plus qu'une heure avant le début de la finale entre l'Olympique Lyonnais et le FC Barcelone en Ligue des champions (19h).

Elles veulent reconquérir un titre qui leur fait défaut depuis la dernière finale remportée, en 2020 contre Wolfsburg. Ce trophée avait été le cinquième consécutif et le septième au total dans l'histoire du club. Certes, il n'y a eu qu'une saison (2020-2021) sans finale européenne. Mais dans l'esprit des joueuses coachée par Sonia Bompastor, ce déjà fut bien trop long.

Miser sur l'expérience

Cette finale s'annonce différente des dernières jouées par le club de Jean-Michel Aulas. Notamment parce que l'adversaire du soir, le FC Barcelone, a pris du galon au cours des deux dernières années. Vainqueur de la coupe l'an dernier, les Blaugranas peuvent marquer le football européen en remportant une deuxième couronne face à l'ogre lyonnais. D'ailleurs, pour la coach rhodanienne, ce sont bien les Espagnoles qui sont favorites dans ce match. "La réalité de cette finale, c'est que le Barça est le tenant du titre, donc on peut dire qu'il est favori et nous sommes outsiders. Mais nous avons aussi de l'expérience. On connaît ce statut, qu'on avait notamment en 2011 et 2012 contre des formations allemandes (Potsdam et Francfort). On a aussi été favorites, donc je pense que grâce à ça, on sait comment aborder cette rencontre", livre Sonia Bompastor en conférence de presse. La coach lyonnaise, sur le banc depuis un an, qui a elle-même remporté deux titres, connaît son sujet même s'il s'agira de sa première finale en tant qu'entraîneure.

Une reconquête sur tous les fronts

Avec cette finale et le possible titre au bout, l'OL veut aussi réaffirmer sa position de meilleure équipe du continent. Car, en presque deux saisons, les cartes ont été rebattues. En 2021-2021, les Fenottes avaient perdu le titre européen et le titre national, les deux fois au profit du PSG (demi-finaliste contre Barcelone). Cette saison, les coéquipières de Wendie Renard ont repris leur élan vers la performance, malgré des matches plus disputés de la part de leurs adversaires.

"Il y a deux équipes et un trophée. Et moi j’ai faim et je ferai tout pour le remporter",

Wendie Renard, capitaine de l'OL.

Actuellement, les Lyonnaises distancent les Parisiennes au classement de D1 féminine (5 points d'avance) et les ont battues pour accéder à la finale. Il manque désormais le titre pour affirmer ces ambitions retrouvées. "On a beaucoup de respect pour Barcelone, mais on est là pour écrire notre histoire. Ce qui compte, c’est la victoire, le trophée et repartir avec. Je veux gagner. Collectivement avec mes coéquipières, on a souffert ensemble depuis le début de l’année, on a eu des matches difficiles et où on a su renverser la tendance, comme contre la Juve à la maison. On a notre parcours, Barcelone a le sien. Mais il y a deux équipes et un trophée. Et moi j’ai faim et je ferai tout pour le remporter", commente la capitaine, Wendie Renard.

Réponse dans deux heures et demie... ou plus, si les deux équipes filent au-delà du temps réglementaire comme lors de la finale de 2018 (victoire 4-1 de l'OL contre Wolsbourg après prolongations).

Pour voir le match : la finale est diffusée en clair à la télévision sur la chaîne TMC ; elle est aussi accessible sur la page Youtube de DAZN, le diffuseur de la compétition depuis le début de la saison.