En raison des travaux de création de trois nouvelles stations, les lignes de tramway T3 et T7, et le Rhônexpress connaîtront des perturbations certaines soirées de décembre aux alentours de Lyon.

Trois nouvelles stations seront installés sur les lignes T3, T7 et T5 à Décines, Meyzieu et Chassieu au premier trimestre 2025. Pour la poursuite des travaux, plusieurs interruptions temporaires seront nécessaires pendant certaines soirées du mois de décembre, même si les travaux sont majoritairement réalisés de nuit.

Concernant la ligne de tramway T3, les 2, 9 et 10 décembre de 20h jusqu'à la fin de service, la ligne circulera uniquement entre Part-Dieu Villette et Vaulx-en-Velin la Soie. Le dernier départ de Meyzieu les Panettes aura lieu à 19h43. Dans le sens inverse, au départ de Part-Dieu Violette, le dernier départ complet est prévu à 20h19. Des bus relais seront affrétés entre Vaulx-en-Velin et Meyzieu, avec une fréquence de 15 minutes. Quant à la ligne T7 entre Vaulx-en-Velin et Décines-OL Vallée, elle sera totalement interrompue à partir de 20h, les 2, 9 et 10 décembre également.

Les mêmes soirées et à partir de la même heure, la ligne Rhônexpress sera interrompue. Un service de substitution par cars sera donc proposé entre les stations Vaulx-en-Velin La Soie (accessible en T3) et l'aéroport Lyon Saint-Exupéry, de 20 h à minuit. Le service Rhônexpress sera assuré normalement en dehors de ces horaires. Après cette phase en décembre impactant ces trois lignes, une nouvelle période de travaux est prévue début janvier. Les dates seront prochainement communiquées par TCL.

