La circulation sur la ligne de tramway T4 sera perturbée la nuit les 12 et 13 août. Une opération d'élagage doit être menée par la Métropole de Lyon et les équipes de maintenance du réseau TCL. Cette intervention vise notamment à entretenir les équipements et leur environnement pour assurer la sécurité et la qualité du service.

L'arrêt Thiers Lafayette non-desservi

Les travaux, débutés en juillet, se poursuivront entre les arrêts Gare Part-Dieu Villette et Thiers Lafayette. En conséquence, la ligne T4 aura pour terminus la Gare Part-Dieu à partir de 21h30, au lieu de son terminus habituel à Thiers Lafayette. Ces mesures seront en vigueur jusqu'à la fin de service ces deux soirs.

Les derniers départs en direction et au départ de Thiers Lafayette se feront respectivement à 21h18 et 21h51. Une fois l'opération d'élagage commencée, la première rame à destination de Part Dieu Villette partira donc de La Borelle à 21h28. Le premier départ de Part Dieu Villette jusqu’à La Borelle se fera quant à lui à 22h05. Enfin, les derniers départs sont prévus dans les deux sens aux alentours de 00h40.

