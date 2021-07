L’été s’installe à Lyon, de fortes chaleurs attendues cette semaine

De retour dans le ciel lyonnais depuis ce week-end, après un long épisode d’intempéries, le soleil devrait s’installer pour les prochains jours. De fortes chaleurs sont attendues en fin de semaine.

Il aura fallu attendre le coeur du mois de juillet pour voir l’été s’installer à Lyon. Après de longues semaines marquées par de fortes intempéries et des minimales très basses pour la saison, 15 ou 16 degrés ont parfois été enregistrés en pleine journée la semaine dernière, le soleil et la chaleur devraient égayer le quotidien des Lyonnais et des Lyonnaises pour les prochains jours.

Selon les services de Météo France il fera chaud est beau à Lyon cette semaine, au moins 30 degrés sont annoncés tous les jours avec un pic de chaleur vendredi, où le mercure devrait atteindre 33 degrés. Quelques nuages pourraient faire leur apparition en fin de semaine, avant l’arrivée d’un épisode orageux dimanche, qui devrait faire repasser le thermomètre sous la barre des 30 degrés.

La vigilance pour crues toujours en vigueur dans le Rhône

Attention, malgré le retour des beaux jours, la prudence reste de mise en ce début de semaine, notamment aux abords des fleuves et rivières dans le Rhône. Après les fortes précipitations des derniers jours le département est toujours placé en vigilance jaune pour crues, il faudra donc être particulièrement vigilant près du Rhône et de la Saône. Cinq autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont eux aussi encore placés en alerte jaune, la Savoie, la Loire, l'Isère, l'Ardèche et la Drôme.