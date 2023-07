Les trois infos à retenir du lundi 10 juillet à Lyon

Les premières mesures de restriction dans le Rhône à cause de la sécheresse, la place Grandclément transformée et les urgences dentaires de l’hôpital Édouard Herriot déménagent pour l'été. Quotidiennement, Lyon Capitale sélectionne trois informations qui ont marqué la journée.

Les faits marquants du lundi 10 juillet à Lyon :

Sécheresse : de premières mesures de restriction dans le Rhône

Végétalisation, voies cyclables... la place Grandclément transformée

Les urgences dentaires de l’hôpital Édouard Herriot déménagent pour l'été

Sécheresse : de premières mesures de restriction dans le Rhône

Alors que le Rhône connaît sa première période de canicule de l'année, la préfecture a décidé vendredi 7 juillet de placer l'ensemble des ressources en eau de l’axe Saône, de l’Est lyonnais et des territoires du Nord et de l’Ouest du département en situation d’alerte sécheresse.

(Photo Hadrien Jame)

Ces premières mesures de restrictions avaient déjà été mises en place le 12 avril dernier par arrêté.

Lire la suite : Sécheresse : de premières mesures de restriction dans le Rhône

Végétalisation, voies cyclables... la place Grandclément transformée

Comme Lyon, Villeurbanne s'adapte aux changements de mobilités et se transforme. Des premiers travaux de déviation et de réhabilitation des réseaux ont débuté sur le secteur de la place Jules-Grandclément, préparant l'arrivé du tramway T6 et le réaménagement de la place.

Image d’ambiance de la future place Grandclément @VilledeVilleurbanne et @MétropoledeLyon

Ces derniers débuteront en novembre et s'achèveront au printemps 2026.

Lire la suite : Végétalisation, voies cyclables... la place Grandclément transformée

Les urgences dentaires de l’hôpital Édouard Herriot déménagent pour l'été

À partir du lundi 17 juillet et jusqu’au samedi 16 septembre, les urgences dentaires de l’hôpital Edouard Herriot vont fermer leurs portes. Pour combler ce manque, un transfert d’activité va permettre de maintenir l’offre au niveau du Centre de soins dentaires situé 8 place Depéret dans le 7e arrondissement de Lyon.

© Nadège Druzkowski

Quinze fauteuils d'intervention seront installés sur ce site sur place pour accompagner les différents patients. Afin de faciliter le parcours patient, les rendez-vous pour les soins de suite pourront être pris directement sur place en fonction des disponibilités.

Lire la suite : Les urgences dentaires de l’hôpital Édouard Herriot déménagent pour l'été