Opposant aux projets d'aménagement de la Métropole de Lyon, le collectif des Défenseurs de Lyon se réjouit du report de plusieurs chantiers d'ici 2026.

Alors que le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, annonçait jeudi 5 décembre le report de plusieurs travaux d'aménagement, le collectif des Défenseurs de Lyon, vif opposant à la politique menée par les Écologistes, se réjouit de cette décision dans un communiqué, ce lundi 9 décembre. "Le report de plusieurs projets d’aménagements, dont celui de la VL12, est une première victoire pour notre collectif et nous engage à renforcer nos actions", intronise-t-il.

"On est à un niveau de travaux où nous sommes allés vite, c'est bien, il fallait le faire, mais nous avons aussi décidé de prendre notre temps", expliquait la semaine passée Bruno Bernard, à nos confrères d'Actu Lyon. L'ensemble des chantiers concernés par ce report, "plutôt en 2026", n'a pas été précisé. Les Défenseurs de Lyon poursuivent : "Après avoir cherché à minimiser l’opposition à tous les projets d’aménagements en cours, qu’il avait qualifié de 'caricaturale', le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, vient semble-t-il de se rendre compte qu’il avait eu la 'folie des grandeurs' pour transformer la ville et toute la Métropole à un rythme insensé et dans des dimensions déraisonnables".

Si le collectif attaque à nouveau le président de la Métropole et le maire de Lyon, Grégory Doucet, il entend poursuivre son mouvement de contestation contre, notamment, la piétonissation de la presqu'île de Lyon et la mise en place de la ZFE. Et ajoute : "Au-delà de la période de travaux, c’est bien la transformation actuellement menée qui pose problème partout dans Lyon et dans le Grand Lyon : une transformation radicale, qui n’a vocation qu’à chasser la voiture de tous les centres-villes".

