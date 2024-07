Lyon : la circulation perturbée sur le quai Saint-Vincent pendant un mois

Des travaux seront réalisés sur le quai Saint-Vincent à Lyon à partir du lundi 15 juillet. La circulation sera perturbée.

Si l'été est souvent synonyme de circulation fluide à Lyon, les incalculables chantiers répartis dans toute la Métropole pourraient bien rendre le quotidien des travailleurs de l'été plus compliqué. Dès ce lundi, des travaux de réfection de chaussée, bien utiles compte tenu de l'état de la route, seront entrepris par la Métropole de Lyon sur le quai Saint-Vincent.

Pendant toute la durée du chantier, entre trois et quatre semaines, la circulation sera rétrécie à une voie pour les automobilistes entre la rue de la Martinière et le pont de la Feuillée. La Métropole aménagera par ailleurs un quai bus entre la rue des Augustins et la rue d'Algérie dans le cadre du projet de Zone à trafic limitée sur la Presqu'île.

La circulation sera ainsi perturbée avec la fermeture ponctuelle de la rue des Augustins pour tous les véhicules. Les accès aux commerces seront maintenus assure la Métropole, tout comme le contre-sens cyclable sur le quai Saint-Vincent. La circulation piétonne sera elle aussi perturbée.