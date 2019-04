Les trams T1 et T2 de Lyon perturbés à cause d'une chute de branche

Après un balcon qui menace de s'effondrer, une fuite de gaz dans le 9e, c'est désormais la chute d'une branche qui perturbe le réseau TCL. Les tramways T1 et T2 circulent partiellement durant l'intervention des pompiers.

Suite à la chute d'une branche sur les voies, quai Claude Bernard, les tramways T1 et T2 circulent partiellement. Le T1 circule uniquement entre Gare Part-Dieu et IUT Feyssine, les stations entre Debourg et Part-Dieu ne sont plus desservies.

Le tram T2 circule entre Villon et Saint-Priest Bel-Air. Les stations de Perrache à Jet d'eau Mendès France ne sont plus desservies. Dans les deux cas, des bus relais ont été mis en place le temps que les pompiers terminent leur intervention.