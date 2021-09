Les trains circulent de nouveau normalement entre Saint-Étienne et Lyon

La présence d'un rocher sur les voies ferrées entre Saint-Étienne et Saint-Chamond a empêché les trains de circuler normalement pendant une partie de la journée lundi 6 septembre. Le retour à la normale s’est fait en milieu de soirée.

Plusieurs trains ont été supprimés entre Lyon et Saint-Étienne lundi 6 septembre, en milieu d’après-midi et dans la soirée. La chute d’un rocher sur les voies ferrées entre Saint-Chamond et Saint-Étienne empêchait une circulation normale sur la ligne TER la plus fréquentée de France. Selon la SNCF, citée par l’AFP, la chute "a été provoquée par l’activité d’une entreprise de travaux publics sur une route qui surplombe la voie obstruée". Pendant plusieurs heures, la circulation n’était donc plus assurée que sur une seule voie, ce qui avait obligé la SNCF à supprimer un train sur deux.

D’abord estimée vers 17h30, la reprise du trafic sur deux voies s’est finalement faite dans la soirée, après l’intervention des équipes de la SNCF pour retirer l’obstacle et vérifier l’état du rail. Ce mardi matin, les trains circulaient de nouveau normalement sur cet axe ferroviaire.