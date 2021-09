Les TCL s'adaptent pour le match de l’équipe de France au Parc OL ce mardi soir

À l’occasion du match de football entre la France et la Finlande, qui se déroule ce mardi soir au Groupama Stadium, le service de transport de la Métropole de Lyon met en place un dispositif particulier et un ticket spécial pour se rendre au stade.

Ce mardi soir, l’équipe de France de football reçoit la Finlande au Groupama Stadium, à Décines, dans le cadre d’un match qualificatif pour la coupe du monde 2022 au Qatar. Afin de faciliter le transit des supporters, de Lyon jusqu’au stade, le réseau de transport TCL adapte son service.

À partir de 18 heures, des services spéciaux de navettes tramway et bus desserviront l’enceinte du stade depuis Part-Dieu Villette, Vaulx-en-Velin La Soie, ainsi que les parkings relais Eurexpo et Meyzieu les Panettes. Un ticket aller-retour, vendu au tarif de 5 euros sur le site Ol Vallée, est mis en place par le Sytral. Ce dernier précise qu’un "titre TCL "classique" ne permet pas l’accès à cette desserte événementielle. Un contrôle de ce titre spécial est effectué avant la montée dans les navettes".

Pour se rendre au stade

Navette tramway Vaulx-en-Velin La Soie

Premier départ en direction du stade à 18h15, dernier retour depuis le stade à 23h33.

Navette tramway Part-Dieu Villette Sud

Premier départ en direction du stade à 18h17, dernier retour depuis le stade à 23h33.

Navette tramway Meyzieu Les Panettes

Premier départ en direction du stade à 18h15, dernier retour depuis le stade à 23h34.

Navette bus Meyzieu Les Panettes

Premier départ en direction du stade à 18h15, dernier retour depuis le stade à 23h45.

Navette bus Eurexpo

Premier départ en direction du stade à 18h15, dernier retour depuis le stade à 23h45.

Les lignes de tramways habituelles du réseau TCL, T5, T3 et T7 sont elles aussi aménagées pour cette soirée. La ligne T5 sera prolongée jusqu’à Eurexpo et le dernier retour depuis ce lieu se fera à 00h04. La ligne T3 effectuera son terminus à l’arrêt Meyzieu Z.I et enfin le tramway T7 effectuera son dernier départ depuis Vaulx-en-Velin La Soie à 18 heures, et depuis le Parc OL à 18h15. Plus d'informations ici.

