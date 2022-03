L'ensemble des syndicats dans les TCL sont furieux contre le projet d'allotissement. Après une grève très importante le 9 février, une nouvelle grève est prévue le jeudi 10 mars.

Lyon Capitale vous en parlait dès vendredi 4 mars. Une nouvelle grève est prévue sur le réseau TCL le jeudi 10 mars.

Pourquoi cette grève ? L'ensemble des syndicats dans les TCL sont furieux contre le projet d'allotissement. Lyon Cap' vous expliquait, longuement, les raisons de cette grève, dans un article détaillé ci-dessous :

Pourquoi le 10 mars ? La réflexion sur l’opportunité d’un allotissement pour le réseau TCL doit se traduire par une décision lors du prochain conseil d’administration du Sytral, président par Bruno Bernard, le président écologiste de la Métropole de Lyon, le 10 mars prochain. Le vote favorable le 10 mars au Sytral ne fait guère de doute, les écologistes ayant une (très) large majorité.

Les syndicats refusent toute idée d'allotissement

"La majorité EELV a décidé de liquider notre entreprise au profit des appétits des multinationales des transports", s'exclament notamment les syndicats. Ils refusent toute idée d'allotissement.

La grève avait été très suivie le mercredi 9 février. C'était la plus grosse grève dans les TCL depuis 2009. Avec notamment un métro D, la ligne lyonnaise la plus empruntée, à l'arrêt toute la journée. Et une fin de service totale à 19h30.

Les prévisions de trafic TCL pour ce jeudi 10 mars devraient être connus mardi. Les salariés sont invités à se rassembler ce jeudi 10 mars devant le siège du Sytral, à la Part-Dieu, à partir de 12h30.