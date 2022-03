Lyon: producteurs et restaurateurs échangent autour du circuit court

Pour favoriser le circuit court et les producteurs locaux, la mairie de Lyon réunissait ce lundi 7 mars, 36 producteurs et 50 restaurateurs.

Sous les ors de l'hôtel de ville de Lyon lundi 7 mars, une soixantaine de personnes profite d’un café et de quelques viennoiseries, en attendant le discours du maire. Des producteurs et des restaurateurs lyonnais se réunissent pour parler des circuits courts. "L’idée, c’est que cette rencontre soit d’abord pour vous les professionnels", rappelle Grégory Doucet, maire de Lyon. Selon l'élu, "95% de ce qui est produit dans la métropole part de la métropole. Il faut travailler ensemble si on veut garder une identité culinaire. On a un patrimoine à faire fructifier, préserver, avec des producteurs engagés."

L’actualité n'est pas loin. Comme le rappelle le maire, "une grande partie du poulet de restauration collective vient d’Ukraine". La rencontre entre producteurs et restaurateurs a surtout un enjeu environnemental. Sur ce volet-là, le maire écologiste l’assure: "la ville prend sa part. On a changé notre cahier des charges sur la restauration scolaire, pour travailler avec des producteurs locaux". Avec la promesse qu’ "en septembre 2022, 50% des produits servis dans les cantines seront produits dans un périmètre de moins de 200 km; 20% dans un périmètre de 50 km".

Une bonne nouvelle pour les professionnels

Parmi la soixantaine de professionnels présents, beaucoup sont là pour présenter leur projet. Comme Claire Lievaux, de Jardin d’avenir basé à Saint-Martin-en-Haut dans le Rhône. "On a un jardin pour le maraîchage, on vend des paniers". L’exploitation créée en 2005 à un nouveau projet de culture et de ventes "de baies et fleurs comestibles", ajoute t-elle. "On est là pour savoir si ça peut intéresser des restaurateurs. Sachant que beaucoup de restaurateurs étoilés commencent à les utiliser en cuisine".

Plus loin, un Sébastien Béguin présente son projet aux restaurateurs. Il allume son ordinateur. Il est producteur de poules à Seyssuel dans l'Isère. Son objectif, c’est de rencontrer des restaurateurs et aussi des confrères producteurs. "C’est toujours compliqué de se rencontrer. L’initiative de la mairie, c’est vraiment bien", confie-il. Malgré la guerre en Ukraine, qui va mettre à mal la production de volaille industrielle, ce professionnel l’assure: "je suis sur une petite exploitation fermière artisanale. Je n’aurais donc pas les impacts de la crise sur mon exploitation".